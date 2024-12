Natale solidale con Tonno Callipo Volley e Associazione Valentia: successo per la colletta alimentare a Vibo

Per il quarto anno consecutivo le due realtà si sono unite per un'iniziativa che ha visto la partecipazione di molti generosi cittadini: «Continuiamo a dimostrare che l'unione fa la forza»

Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, nel periodo natalizio la Tonno Callipo Volley assieme ad Associazione Valentia hanno dato vita alla Raccolta alimentare. Con lo slogan “Fai squadra con noi”, i volontari del sodalizio guidato da Anthony Lo Bianco e gli atleti e le atlete giallorosse assieme allo staff dirigenziale hanno presenziato al Vibo Center per la raccolta di generi alimentari di prima necessità, che verranno ora donati alla Parrocchia di Gesù Salvatore di Vena di Jonadi. Così Denise Vinci e le sue compagne da una parte e Luciano Mille con la squadra maschile dall’altra, coi rispettivi staff tecnici, anche quest’anno nell’ottica di un Natale solidale, hanno messo in atto un pensiero gentile per i più bisognosi attraverso un piccolo gesto, per fare del bene insieme ai clienti del Centro commerciale.

«A nome dell’Associazione Valentia – spiega il presidente Anthony Lo Bianco – esprimo la mia profonda gratitudine e soddisfazione per il successo della quarta edizione della colletta alimentare, organizzata in collaborazione con la Tonno Callipo Volley presso il Vibo Center. Questo evento, che ormai è diventato una tradizione consolidata, ha ancora una volta dimostrato il cuore grande della nostra comunità. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato con generosità, contribuendo a rendere questa iniziativa un momento di solidarietà concreta per chi ne ha più bisogno. Desidero inoltre esprimere un caloroso grazie alle giocatrici e ai giocatori della Tonno Callipo Volley, allo staff ed alla dirigenza, che con il loro impegno e la loro presenza hanno reso questa giornata ancora più significativa. Il loro esempio di vicinanza e collaborazione è un valore aggiunto che rafforza il legame tra sport e comunità. Insieme – conclude Lo Bianco – continuiamo a dimostrare che l’unione fa la forza e che, passo dopo passo, possiamo fare la differenza».

Egualmente sentito il ringraziamento da parte del vice presidente della Tonno Callipo, Filippo Maria Callipo: «Sono profondamente orgoglioso di vedere come, anno dopo anno, la Colletta Alimentare organizzata in collaborazione con l’Associazione Valentia sia diventata un appuntamento di rilievo per la nostra comunità. Questa quarta edizione rappresenta un altro passo significativo nel nostro impegno verso chi si trova in difficoltà, dimostrando che lo sport può essere un potente veicolo di solidarietà. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato con generosità, ai volontari ed al presidente dell’Associazione Valentia, ai nostri atleti ed alla nostra dirigenza, che con la loro presenza e il loro impegno hanno reso questa iniziativa ancora più speciale. È proprio attraverso gesti come questo che rafforziamo il legame tra la Tonno Callipo Volley e la nostra comunità, costituendo un esempio positivo per il futuro. Insieme all’amico Anthony continueremo a lavorare affinché queste iniziative possano crescere e aiutare sempre più famiglie, perché – conclude Filippo Maria Callipo – crediamo fermamente che ogni piccolo gesto possa fare una grande differenza».