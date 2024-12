Tropea, imposta municipale unica e valore delle aree edificabili: il Comune getta le basi per il futuro urbanistico della città

Il documento approvato stabilisce i valori medi venali in comune commercio delle zone fabbricabili prendendo come riferimento il Piano strutturale comunale vigente

Nei giorni scorsi la commissione straordinaria che regge il Comune di Tropea ha tenuto una riunione cruciale per il futuro urbanistico della città. Vito Turco, Roberto Micucci e Antonio Calenda hanno approvato la delibera riguardante la determinazione dei valori delle aree edificabili per l’anno 2025. La proposta, avanzata dal responsabile dell’Area n. 4, si inserisce in un contesto normativo complesso, richiamando diverse leggi e decreti che regolano la materia, tra cui il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e la Legge di Stabilità 2014, fino alla più recente Legge di Bilancio per l’anno 2020. Queste normative definiscono le basi per l’Imposta municipale, fondamentale per la gestione finanziaria degli Enti locali.

Il documento approvato a palazzo Sant’Anna stabilisce i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, prendendo come riferimento il Piano strutturale comunale (Psc) vigente e le valutazioni effettuate per l’anno precedente (il 2024). Questo approccio garantisce una «continuità e una coerenza nelle valutazioni – si legge nel documento -, dando stabilità al mercato immobiliare locale». Uno degli elementi centrali della deliberazione è la tabella che riporta i valori al metro quadro per le diverse zone urbanistiche del Comune di Tropea. Ecco un riepilogo dei valori delle aree edificabili stabiliti per semplificare gli adempimenti dei contribuenti in relazione al pagamento dell’Imu: