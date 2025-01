Il coro polifonico Exultamus incanta San Calogero con l’annuale concerto natalizio

È andato in scena venerdì sera nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù di San Calogero l’annuale concerto del coro polifonico Exultamus diretto dal maestro Rocco Sibio e organizzato dall’associazione musicale Johann Sebastian Bach. Nel corso dell’applauditissima serata gli artisti hanno proposto un repertorio composto da brani natalizi di successo, da qui il titolo “Christmas in the world”. Sono stati eseguiti pezzi di Perosi, Frisina, Garau, Molfino, Williams, Corbetta, Adam, Hagemberg e Rossini.

L’esibizione si è svolta in una cornice di pubblica davvero straordinaria, con spettatori provenienti da ogni parte del Vibonese. Tra di essi anche i due parroci del paese don Rocco Scaturchio e don Andrea Campennì.

Durante la serata molto apprezzate sono state le esecuzioni del pianista Luca De Leo, della soprano Rita Valente, nonché, delle voci soliste Tonio Sibio, Miriam Zinnà e Federica Ranieli.

Insomma una serata che ha lasciato il segno conquistando il favore sia del pubblico che della critica, nella consapevolezza che il coro Exultamus si è confermato, ancora una volta, una splendida realtà culturale in grado di offrire spettacoli di alto spessore artistico.