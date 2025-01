Ats Spilinga, nominato il Cda dell’Azienda speciale consortile per le prestazioni alla persona: ecco da chi è formato

La Conferenza dei sindaci dell’Ambito territoriale sociale di Spilinga per affrontare la gestione dei Servizi sociali ad alta complessità, sia in termini di governance del sistema degli interventi e dei Servizi sociali (di cui alla Legge 328/2000 e della Legge 23/2003), nonché per la gestione dei fondi per le Politiche sociali e più in generale per il Piano di Zona, ha adottato lo strumento dell’Azienda speciale consortile e nominato, di conseguenza, il Consiglio di amministrazione. Dopo un lungo iter, che ha visto l’approvazione dell’Accordo di programma per il Piano di zona, la redazione e l’approvazione dello Statuto dell’Azienda e il trasferimento del Fondo di solidarietà comunale al Comune di Spilinga, la Conferenza dei sindaci ha ultimamente deliberato la nomina dei membri del Cda che risulta così composto:

Franco Barbalace

Simona Romano

Domenico Tomaselli

Caterina Contartese

Antonio Falduto

Francesca Tornatora

Massimo Barbieri

Inoltre, sono stati nominati presidente dell’Assemblea consortile Lidio Vallone e sua vice Maria Budriesi. La Conferenza dei sindaci ha conseguentemente dato mandato al Comune di Spilinga di comunicare i nominativi al notaio designato per la stipula dell’atto costitutivo dell’Azienda speciale consortile. Si tratta di un passo fondamentale per l’avvio operativo dell’Azienda, che avrà il compito di gestire i servizi alla persona in modo efficiente ed omogeneo su tutto il territorio dell’Ambito distrettuale.