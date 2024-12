Ats di Spilinga, aperte le candidature per il ruolo di presidente del Cda dell’Azienda speciale consortile

Presidente del Consiglio di amministrazione cercasi: sono aperte le candidature per l’incarico nell’ambito della costituenda Azienda speciale consortile dell’Ambito territoriale sociale di Spilinga. Sarà possibile farsi avanti entro le ore 13 del 16 dicembre, i dettagli sulle modalità sono contenuti nell’avviso pubblicato dall’Ats. I requisiti richiesti sono: la laurea relativa ai profili giuridico-amministrativo, economico-sociale, sanitario; esperienze documentate in materia di politiche sociali in enti pubblici o privati.

Lo Statuto dell’Azienda speciale consortile prevede che il presidente del Consiglio di amministrazione debba essere nominato dall’Assemblea consortile fuori dal proprio seno, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e siano fornite di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni ricoperte presso enti o aziende pubbliche e private.

Dunque non può ricoprire la carica di presidente del Consiglio d’amministrazione nessuno degli amministratori ed i consiglieri degli enti consorziati.

L’azienda, si legge sempre nello Statuto, è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall’Assemblea consortile. Oltre al Presidente, esso è composto da 6 membri scelti tra gli amministratori locali o loro designati. Per quanto riguarda i compensi, l’assemblea dei sindaci ha previsto che siano determinato in gettone di presenza; sarà, altresì, ammesso il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della funzione, purché documentate ed a fronte di specifica previsione all’interno dei budget aziendali.