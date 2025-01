Vibo, grande successo per il presepe vivente della parrocchia Regina Pacis

L'evento ha visto come protagonisti i bambini frequentanti il catechismo che hanno dato vita alle figure tradizionali della Natività

Tra le numerose iniziative che hanno arricchito il periodo natalizio a Vibo Valentia, spicca il suggestivo presepe vivente realizzato dalla parrocchia “Regina Pacis”.

L’evento, che ha visto protagonisti i giovani del catechismo «ha saputo catturare – si legge in una nota – l’essenza più autentica del Natale, coinvolgendo l’intera comunità in un’atmosfera di genuina partecipazione».

«I bambini e i ragazzi, guidati con dedizione dalle loro catechiste, hanno dato vita alle figure tradizionali della Natività, trasformando la rappresentazione in un’esperienza coinvolgente e toccante – prosegue il comunicato -. Ogni giovane attore ha interpretato il proprio ruolo con un entusiasmo contagioso, rendendo la rievocazione della nascita di Gesù particolarmente vivida e sentita anche dai tantissimi genitori, visibilmente commossi ed orgogliosi nel vedere i propri figli protagonisti di questo momento di fede e tradizione».

«L’entusiasmo dei partecipanti e il successo dell’iniziativa testimoniano come la tradizione del presepe continui a essere un elemento fondamentale nella celebrazione del Natale, capace di unire generazioni diverse nel segno della fede e della condivisione. La parrocchia “Regina Pacis” si conferma così un punto di riferimento importante per la comunità vibonese, capace di mantenere vive le tradizioni religiose coinvolgendo attivamente le nuove generazioni in un percorso di fede e crescita spirituale», conclude la nota.