Tropea, appaltato il servizio scolastico per i bambini disabili: 75mila euro per affiancare gli alunni e aiutarli a crescere

Il Comune di Tropea ha aggiudicato l’appalto per il servizio di Assistenza educativa scolastica ai bambini disabili per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. L’importo totale della gara d’appalto era stato fissato a 109.382,84 euro al netto dell’Iva e del contributo Anac. La cooperativa sociale Vitasì Impresa Sociale di Bagnara Calabra, con sede operativa a Reggio Calabria, è stata scelta secondo il criterio della minore offerta come aggiudicataria del servizio su una rosa di sei operatori economici partecipanti al bando, per l’importo complessivo di 75.328,512 euro iva inclusa. Il servizio di Assistenza educativa scolastica include:

Attività di ausilio educativo;

Educazione all’autonomia personale (igiene, responsabilità scolastiche, autonomia spazio-temporale, rieducazione delle abilità sociali residue);

Educazione all’integrazione scolastica e socializzazione;

Aiuto individualizzato per ogni studente con disabilità, inserito nel piano educativo personalizzato (Pei).

Il contratto è stato stabilito per la durata di un anno scolastico (il cui inizio era stato previsto per mese di ottobre 2024 con termine il 10 giugno 2025, salvo variazioni normative), cui poi seguirà poi quello per il 2025-2026. Lo stesso Comune, recentemente, aveva sottolineato l’importanza di questo servizio, considerato «ausiliario e indispensabile per facilitare la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni», per «garantire il diritto allo studio e l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità».