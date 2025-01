A Vibo la festa regionale della Polizia locale: per l’occasione la tela del patrono San Sebastiano esposta al Duomo

Attesi sindaci e amministratori da tutta la Calabria, per riflettere sull'importanza del Corpo per la sicurezza pubblica

Si terrà quest’anno a Vibo Valentia la festa regionale della Polizia locale, nel giorno del suo patrono San Sebastiano. Appuntamento dunque per domani, 20 gennaio: una giornata speciale per riflettere sull’importanza e l’impegno degli agenti nella sicurezza pubblica. E per l’occasione Vibo si prepara ad accogliere sindaci e amministratori da tutta la Calabria.

C’è di più: domani, fa sapere una nota stampa diffusa dal sindaco Enzo Romeo, «tutti potranno ammirare un’opera pittorica di notevole pregio: il San Sebastiano conservato nella stanza di rappresentanza del sindaco di Vibo Valentia, che per l’occasione ha ritenuto di compiere un gesto significativo: consentire che la tela transiti, per un breve periodo, da Palazzo Luigi Razza per essere esposta al pubblico della città nel Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca».

«L’iniziativa – si aggiunge – s’inserisce nel progetto di divulgazione culturale e artistica fortemente voluto dal parroco don Pasquale Rosano e connessa al rilancio del Complesso museale del Duomo di San Leoluca che potrà così avviarsi proprio con l’esposizione pubblica di una tela significativa». Ieri proprio nel Duomo, una conferenza sull’effige che raffigura San Sebastiano.