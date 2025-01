L’associazione “Amici di Denise” da Cinisello Balsamo a Vibo per un gesto di generosità verso i piccoli pazienti di Pediatria

Il sodalizio nato in memoria della giovane 21enne lombarda scomparsa per un tumore ai polmoni ha fatto tappa allo Jazzolino

L’associazione “Amici di Denise”, di Cinisello Balsamo, che ha come scopo quello di portare un po’ di felicità e sorrisi dove c’è bisogno, sabato ha compiuto un significativo gesto di generosità al reparto di Pediatria dell’ospedale “G. Jazzolino” di Vibo. L’iniziativa, parte del progetto “Un sorriso per i bambini di Pediatria”, ha visto la donazione di materiale didattico e giochi in scatola, oltre a piccoli pensieri per ogni bambino presente. Questo evento non è il primo gesto di solidarietà da parte di “Amici di Denise” nei confronti dell’ospedale calabrese. Già nel dicembre 2023, l’associazione aveva effettuato una precedente donazione. Il sodalizio è nato per onorare la memoria di Denise Quattrocchi, una giovane di 21 anni di Cinisello, prematuramente scomparsa a causa di un tumore ai polmoni.

L’associazione, formata da amici e familiari di Denise, si è costituita con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo e di diffondere i valori che lei rappresentava, operando in ambito socio-sportivo. Appassionata di danza, Denise ha fatto parte del corpo di ballo della “Scuola Danza Primavera”. Il suo interesse per lo sport abbracciava anche il mondo del calcio, seguiva infatti con passione le partite del fratello Omar. “Lo sport è vita” è il motto che guida le iniziative dell’associazione, coerentemente con l’indole sportiva di Denise. Tra le finalità del sodalizio, vi è quella di istituire eventi e finanziare progetti per “non dimenticare” la vita di Denise, offrendo aiuto e supporto al prossimo e di educare alla vita attraverso la disciplina dello sport.

I progetti di “Amici di Denise” spaziano dall’istituzione di borse sportive, al sostegno di case-famiglia; dalla donazione di defibrillatori a diverse società sportive e oratori, a iniziative a sostegno di popolazioni in difficoltà come quelle in Ucraina e in Emilia Romagna, fino, appunto, alle donazioni di materiale per i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria.