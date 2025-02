Camera Civile di Vibo Valentia, Angela Pezzimenti eletta nuova presidente per il triennio 2025-2028

Definito il nuovo direttivo e il collegio dei probiviri per i prossimi tre anni di attività dell'associazione forense. «Continueremo a lavorare in un’ottica di unione per la tutela dell’avvocatura»

Il 30 gennaio 2025, gli associati della Camera Civile di Vibo Valentia hanno eletto il nuovo consiglio direttivo e il collegio dei probiviri. Alla guida dell’associazione è stata designata l’avv. Angela Pezzimenti, nuova presidente dell’ente.

Il consiglio direttivo sarà composto dagli avvocati Caterina Varvaglione in qualità di vice presidente, Daphne Ilaria Iannelli segretario, Rosa Carmen Badolato tesoriere, Giulia Russo, Antonella Misiti e Domenico Pontoriero consiglieri. Gli avvocati Rossana Caserta e Antonio Scuticchio ricopriranno il ruolo di supplenti.

Il collegio dei probiviri, invece, vedrà come membri effettivi gli avvocati Ottavio Scrugli, Angela Di Rienzo e Francesca Morfù, mentre Fortunata Staropoli e Pasquale Mobrici saranno supplenti.

La neo presidente Angela Pezzimenti ha dichiarato: «Ringrazio il direttivo per la fiducia accordatami. Continueremo a lavorare in un’ottica di unione e comunione di intenti ed obiettivi per la tutela dell’avvocatura. La nostra sezione sta crescendo come numero, segno che c’è fiducia e che si sta lavorando bene. Coinvolgeremo tutti i soci iscritti affinché siano tutti parte attiva dei vari progetti di lavoro. Perché il lavoro di squadra vince sempre».