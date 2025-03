Comune di Vibo e studenti dell’Alberghiero insieme per promuovere la Settimana Santa con i dolci pasquali della tradizione

I prodotti verranno messi in vendita e il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto delle divise degli allievi

Questa mattina il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, accompagnato dagli assessori Stefano Soriano e Vania Continanza e dal consigliere delegato Francesco Colelli, si è recato in visita istituzionale all’Ipseoa Gagliardi per suggellare una collaborazione che si inserisce nel più ampio progetto di promozione e valorizzazione dei riti della Settimana Santa. L’amministrazione – si legge nella nota stampa di Palazzo Razza – ha potuto apprezzare da vicino il grande lavoro che svolgono quotidianamente gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia. Accolti dalla dirigente Eleonora Rombolà e dal corpo docente, gli amministratori hanno ammirato gli studenti all’opera nelle preparazioni delle specialità pasquali che sono parte integrante della tradizione dolciaria vibonese.

Un modo per osservare concretamente le attività didattiche proprie dell’Istituto e per suggellare un’intesa che darà vita al progetto pensato in sinergia dal Comune e dalla scuola. Sabato 29 marzo, infatti, sarà allestito uno stand dell’Ipseoa nel centro cittadino curato dagli alunni di Accoglienza Turistica e di Sala e Vendita, per la promozione dei prodotti realizzati che verranno messi in vendita ed il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di divise da mettere a disposizione degli studenti dell’Istituto.

«Come amministrazione comunale – spiega il sindaco Romeo – stiamo puntando molto sulla Settimana Santa, ritenendola un momento di grande spiritualità ma anche una importante attrattiva dal punto di vista turistico. Dando seguito alle iniziative avviate con la partecipazione alla Borsa internazionale del turismo di Milano, abbiamo intenzione di coinvolgere tutta la società vibonese, a cominciare dalle scuole, in questo nostro progetto. Nell’occasione – aggiunge ancora il primo cittadino – ho avuto modo di illustrare alla dirigente e ai docenti i nostri piani per la creazione di un polo di alta formazione, che vede nello sviluppo delle attività connesse al turismo uno dei suoi cardini, e che può rappresentare uno sbocco naturale per i tantissimi talenti che frequentano le scuole e possono così trovare più agevolmente una collocazione nel mondo del lavoro rimanendo nella nostra terra».

Per la scuola, il progetto è curato dai docenti Maddalena Achille, Francesco Carè e Carmelo Fiamingo, con la collaborazione del docente Vincenzo Lacaria, dell’assistente tecnico Raffaele Altamore e di tutti i docenti di Laboratorio di cucina e degli alunni dell’Ipseoa.

L’iniziativa – spiegano i professori – mira a portare avanti una collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, inserendosi nelle manifestazioni della Settimana Santa Vibonese promosse dall’Amministrazione comunale ed a diffondere la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche pasquali del territorio vibonese, attraverso la preparazione e la vendita di dolci tipici, il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di divise da mettere a disposizione degli studenti dell’Istituto. Durante il colloquio tra il dirigente Eleonora Rombolà e il dindaco è emerso quanto sia importante il dialogo con le istituzioni e quanto sia necessario promuovere la formazione e la professionalità non sottovalutando i professionali come sede di alta formazione, biglietto di accesso al mondo lavorativo.