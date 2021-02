A Serra San Bruno arriva la connessione veloce per la didattica digitale integrata

Il progetto realizzato dall’amministrazione comunale consentirà agli alunni di avere strumenti più efficaci per seguire le lezioni condizionate dalla pandemia

L’Amministrazione comunale di Serra San Bruno comunica che sono stati conclusi i lavori relativi di installazione della fibra alla scuola media “Ignazio Larussa”, alla scuola elementare “Nazzareno Carchidi” e alla scuola elementare “Azaria Tedeschi”. L’attività, seguita direttamente dall’assessore Raffaela Ariganello, è stata posta in essere per consentire un efficiente svolgimento della didattica integrata e, dunque, cercare di evitare ogni forma di disagio per gli alunni in questo particolare momento storico.

«Il nostro obiettivo – spiega l’assessore – è di dimostrare con i fatti la vicinanza a tutto il mondo della scuola, intervenendo in modo tempestivo. Sappiamo bene che la pandemia ha causato diverse conseguenze negative e riteniamo necessario fare tutto il possibile per sostenere coloro che ne sono più esposti. In particolare – prosegue Raffaele Ariganello- crediamo che si debba garantire una connessione veloce per permettere una comunicazione senza intralci ed una piena comprensione degli argomenti scolastici. Le Istituzioni – conclude – devono, infatti, essere al servizio dei cittadini e garantire il corretto svolgimento dei servizi. Con questa idea, andremo avanti nel nostro lavoro rimanendo sempre a disposizione della nostra comunità».