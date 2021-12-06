Taglio del nastro nella prima domenica di dicembre, alla presenza anche di un gruppo di turisti siciliani diretti a Salerno e che hanno deciso di fare tappa nella cittadina vibonese

Anche a Nicotera, il periodo natalizio è entrato nel vivo con l’inaugurazione della suggestiva via del Vischio avvenuta ieri sera, alla presenza del sindaco Giuseppe Marasco, il vicesindaco Valeria Caronte e l’assessore al turismo Robertino Massara oltre che di tutti i volontari che hanno reso ancora una volta possibile la realizzazione di questa affascinante installazione nel cuore del centro storico nicoterese, lavorando senza sosta, nel proprio tempo libero, per circa un mese, spesso di sera, con temperature non propriamente ottimali. [Continua in basso]

La via del Vischio è situata lungo corso Medameo, proprio a ridosso di uno degli insediamenti ebraici più grandi e meglio conservati della Calabria: il quartiere Giudecca. Si presenta ai visitatori come un tunnel di vischio ricco di decorazioni, luci a led e addobbi floreali che si estende quest’anno per circa 70 metri fino alla centralissima piazza Garibaldi. È quindi il pezzo forte di tutta una serie di installazioni, piccole e grandi, che sono state distribuite su tutto l’ampio centro storico della cittadina costiera vibonese.



Soddisfatti del lavoro fin qui svolto sia il primo cittadino che lo stesso assessore Massara che dopo aver ringraziato i volontari e i commercianti hanno sottolineato come quest’anno, l’amministrazione comunale cittadina, abbia impegnato 25.000 euro per rendere più attrattiva la città, sia con le installazioni realizzate che con gli eventi del cartellone natalizio.

Uno sforzo che sembra produrre già i primi frutti se, già nella giornata di ieri, un gruppo organizzato di turisti provenienti da Catania e diretto a Salerno hanno fatto tappa in città.



«Il nostro obiettivo – dichiarano gli amministratori – è quello di far conoscere la nostra bella cittadina e i tesori che essa racchiude ma anche quella di rendere il periodo natalizio più bello per i residenti e per gli emigrati che tornano in paese per le feste».