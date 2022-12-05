Con la collaborazione della cooperativa Vibo Salus, per quattro giorni sono previste numerose attività rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

Anche Limbadi si prepara alle festività natalizie e lo fa pensando soprattutto ai più piccoli. Il Comune di Limbadi e la cooperativa sociale Vibo Salus, con la collaborazione dei ragazzi del Servizio civile, hanno infatti messo in piedi il progetto “Aspettando il Natale” rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Il tutto è stato possibile grazie a un finanziamento del governo finalizzato a favorire il benessere in quella fascia d’età, con il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore.

Bambini e ragazzi – fanno sapere dall’amministrazione comunale di Limbadi – potranno immergersi nella magia delle feste, divertendosi con giochi, musica, cinema, truccabimbi e tante altre attività. Il tutto si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 dicembre, nei locali della biblioteca comunale. Nella giornata di venerdì 9, inoltre, previsto il giro del paese sul trenino di Babbo Natale. Per partecipare alle attività serve l’iscrizione, che è possibile effettuare dal 5 al 7 dicembre presentandosi in dalle ore 9:00 alle 13:00, portando con sé codice fiscale del bambino e carta identità del genitore.

