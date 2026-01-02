«Mio figlio deve tornare a camminare, deve tornare a vivere una vita dignitosa, quella che ogni ragazzo di 25 anni merita». Continua a suscitare un’ondata di solidarietà l’accorato appello lanciato, attraverso il nostro network, dalla madre di Gianmarco, giovane operaio di Vibo Marina rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro a Vena di Jonadi.

Travolto da un muletto lo scorso settembre, il ragazzo ha riportato un serio politrauma, con lesioni al bacino e alla colonna vertebrale. Ancora oggi è sottoposto a numerosi interventi chirurgici e dovrà affrontare un lungo e oneroso percorso di riabilitazione.

All’appello di mamma Monica risponde ora anche la comunità di Briatico, che ha organizzato una raccolta fondi attraverso un evento pubblico in programma il 6 gennaio alle ore 16. Artisti di strada, stand gastronomici e tanta musica animeranno il pomeriggio della Befana, all’insegna della solidarietà, con un titolo esplicito: #AiutiamoGianmarco.

A promuovere l’iniziativa sono l’associazione Cocktails & Dreams, Comune e Pro Loco di Briatico, Amaro Numero 5, Dj Vlab, Dj Franco Modesti e Dj Kikko.

«Invitiamo i nostri concittadini a partecipare numerosi - affermano gli organizzatori - affinché Gianmarco possa sentire tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. È anche attraverso iniziative come questa che una comunità dimostra la propria coesione».

Nei giorni scorsi, un’iniziativa analoga era stata organizzata a Mileto dalla neonata associazione Le ali di Samuele, l’angelo con un’ala soltanto. In quell’occasione sono stati raccolti circa 4.500 euro, successivamente devoluti alla famiglia del giovane.