Tra gli episodi più eclatanti quelli avvenuti a Cirò Marina e a Nicotera. La senatrice: «Lo Stato deve offrire modelli sani di riferimento»

«Le canzoni inneggianti la malavita in Audizione antimafia». Lo conferma Margherita Corrado, senatrice del Gruppo misto ricordando le vicende avvenute in Calabria con al centro alcune canzoni accusate di esaltare i disvalori connessi al mondo criminale. Tra queste il caso di Cirò Marina riguardante la hit del cantante neomelodico calabrese Tony Lena. “Figli da gente”, brano poi cancellato da You tube (con relative scuse da parte dell’artista). A Nicotera, poi, una vicenda simile era avvenuta con la canzone di Teresa Merante. In tale circostanza, il sindaco Marasco si era scusato dissociandosi dal testo della canzone (auguri ai carcerati “nelle galere segretati” e l’auspicio della Merante cheritornino presto in libertà). [Continua in basso]

«Il 28 gennaio scorso – scrive la senatrice Corrado – anticipavo ai media che la Commissione “Antimafia”, attenta anche a tutto ciò che riguarda l’immaginario e l’autocelebrazione della criminalità organizzata, stava monitorando la polemica montata sulla stampa calabrese circa il videoclip di una canzone che sembrava ammiccare al quel mondo e citava espressamente Cirò Marina, cantata da un ragazzo del luogo. Sollecitata anche da me, la Commissione, con il favore del presidente Morra – aggiunge – ha fissato per mercoledì 9 marzo, nella seduta plenaria n. 166, le prime audizioni di esperti del fenomeno generale in cui s’inquadra quell’episodio e di conoscitori dell’ambiente socio-culturale dove le canzoni di malavita (e i relativi video) nascono e prosperano, soprattutto fra i giovanissimi».



Secondo l’analisi dell’esponente del Gruppo misto: «Il Crotonese non è nuovo a simili pratiche, alle quali assicura da tempo un’utenza importante e in passato ha offerto anche contributi originali. Per questo motivo, l’episodio d’inizio 2022, con il suo corollario di reazioni scomposte, sui social, nei confronti del sindaco di Cirò Marina, che a nome della comunità si era subito dissociato dal videoclip e dal film che si prevedeva di girare successivamente, non può passare inosservato. Posto che un disegno di legge a mia firma mira all’introduzione, nel codice penale, del delitto di istigazione e apologia della criminalità (A.S. 1839), ma depositato già da due anni è fermo da giugno 2020 in Commissione Giustizia, è indubbio – evidenzia – che la forza evocativa e il senso di appartenenza che la musica e il canto alimentano nei ragazzi in formazione sono uno strumento formidabile per forgiare il loro sistema valoriale». «Lo Stato – conclude Corrado – deve offrire loro modelli sani di riferimento e al contempo aiutarli a prendere le distanze da tutto ciò che potrebbe, affascinandoli, indurli ad abbandonare la strada della legalità e della convivenza civile basata sui valori fondanti del rispetto reciproco e della solidarietà».

