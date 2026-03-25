La troupe di Ra1 si è avvalsa della collaborazione dell’associazione di San Costantino e dei colleghi di Vibo Bikers. La puntata andrà in onda sabato 4 aprile

Le associazioni Bicinsieme paesaggi in movimento e Vibo Bikers tra i protagonisti della puntata della trasmissione di Rai 1 “Linea Verde illumina”, registrata a Drapia nella splendida cornice della piana Santa Lucia. Il programma della rete ammiraglia della Tv di Stato unisce sport, salute e specificità tipiche del territorio esplorando iniziative e pratiche in diverse regioni d’Italia. Nei giorni scorsi ha fatto appunto tappa nel Vibonese.

La mattinata di riprese è stata particolarmente interessante anche dal punto di vista naturalistico, visto che ha permesso di illustrare in anteprima parte del percorso “Bike Tour” ideato dal Comune di Drapia per consentire a tutti coloro che si cimenteranno in questa avventura di toccare con mano le bellezze paesaggistiche del territorio. E proprio qui sono entrate in scena le due realtà associative Bicinsieme paesaggi in movimento di San Costantino Calabro e Vibo Bikers di Vibo Valentia, rispettivamente guidate da Raffaele Mancuso e Massimiliano Figliuzzi, dando il loro valido apporto all’accurata illustrazione del progetto. Il circuito, particolarmente adatto per gli appassionati del mondo del pedale, lungo circa 32 chilometri collegherà Drapia ai comuni limitrofi di Zungri e Zaccanopoli.

La puntata di “Linea Verde illumina” andrà in onda sabato 4 aprile, a partire dalle 11.25. Essa rappresenta un’occasione importante per la promozione di questo scorcio del Vibonese, territorio che di diritto si propone quale volano di sviluppo turistico per l’intera area, puntando a coniugare la passione per la bici alla natura circostante. «Il cicloturismo - sottolinea al riguardo il presidente di Bicinsieme, associazione del mondo del pedale da anni dedita alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e enogastronomiche calabresi - è una filosofia di viaggio basata sulla lentezza, la sostenibilità e la scoperta profonda del territorio. Esso rappresenta per chi lo pratica uno stile di vita che unisce passione per la bici, sensibilità ambientale e adattabilità, trasformando il viaggio in un'esperienza di crescita personale, connessione con la natura e incontro con le comunità locali. La nostra collaborazione alla puntata “Linea Verde illumina”, registrata nella splendida cornice della piana Santa Lucia, va proprio in tale direzione».