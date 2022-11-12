Attesa per la processione e la messa del vescovo. La statua della Madonna con le braccia accoglienti fu realizzata nel 1993 su indicazione di Natuzza Evolo

A pochi giorni di distanza dalla solenne e intensa celebrazione eucaristica con cui, nella solennità di Ognissanti, il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, ha commemorato il 13esimo anniversario della morte di Natuzza Evolo, la Villa della Gioia Paravati si prepara a divenire di nuovo punto di ritrovo e d’incontro per i tanti figli spirituali che si rifanno al carisma della Serva di Dio calabrese. È in programma per domani, infatti, l’annuale celebrazione commemorativa dell’arrivo nella frazione di Mileto della statua raffigurante la Madonna “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, avvenuto il 13 novembre del 1993. Sono trascorsi 29 anni, dunque, da quel significativo momento. La scultura della Vergine nelle sembianze di una giovinetta – con le braccia accoglienti e il mantello olezzante – fu realizzata su indicazione dell’umile donna con le stigmate di Paravati ad Ortisei, dal maestro Conrad Moroder. All’epoca, di fronte a una Mamma Natuzza sorridente ed estasiata, a impartire la solenne benedizione alla statua e a consentirne l’esposizione alla pubblica venerazione fu il vescovo di Mileto Domenico Tarcisio Cortese, di cui proprio ieri 11 novembre è ricorso l’anniversario della sua morte, avvenuta a Roma nel 2011. [Continua in basso]

Il programma del 29esimo anniversario dell’arrivo a Paravati dell’effige del “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” sarà caratterizzato da una serie di funzioni religiose che si svolgeranno nella spianata e nella “grande chiesa” della Villa della Gioia. All’interno dell’edificio sacro – dedicato e aperto al culto lo scorso 6 agosto da monsignor Nostro – il presule miletese presiederà la celebrazione eucaristica che farà seguito alla processione con la statua della Vergine Maria in programma alle 11 nel cortile della Fondazione, alla presenza dei tanti appartenenti ai Cenacoli mariani sorti in Italia e all’estero per volontà della Serva di Dio. Nel corso della stessa giornata, messe sono previste anche alle 8, alle 9.30 e alle 17. I pellegrini, nell’occasione, potranno anche visitare e sostare in preghiera presso la tomba di Mamma Natuzza, allocata nella cappella interna all’adiacente Casa per anziani “Monsignor Pasquale Colloca”.

