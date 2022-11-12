La giunta comunale con un finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria punta anche a ridurre il rischio idrogeologico del luogo sacro

La giunta comunale di Gerocarne, presieduta dal sindaco Vitaliano Papillo, ha approvato con apposita determina gli interventi di riqualificazione, manutenzione e riduzione del rischio idrogeologico del locale cimitero. Si tratta di lavori per un importo complessivo di 354.600,00 euro finanziati dalla Regione Calabria nell’ambito del Patto per lo sviluppo. Il progetto per ottenere il finanziamento da parte della Regione era stato redatto nel 2015, mentre il contributo era stato concesso dal Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione nel marzo 2018.

Nell’aprile dello stesso anno era quindi seguito un apposito incontro interlocutorio nella sede regionale per la valutazione condivisa del cronoprogramma attuativo inerente le procedure da attivare sulla base della documentazione tecnico-amministrativa presentata. Vi era stata poi la rimodulazione del quadro economico e anche la revisione del progetto definitivo. Infine si era passati alla successiva redazione del progetto esecutivo ed ora alla delibera di riapprovazione di tutti gli elaborati progettuali.

