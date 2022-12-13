Dal centro alla periferia, il capoluogo mostra tutti i propri limiti in fatto di viabilità e mancanza di manutenzione del manto stradale

Disagi a non finire a Vibo Valentia a causa della pioggia o, per meglio dire, per via di arterie stradali non ripulite a dovere negli scoli d’acqua e di conseguenza allagate. Dal centro alla periferia la città mostra tutti i suoi limiti in tema di viabilità, con strade “colabrodo” in molti punti allagate e incapaci di garantire un traffico di auto ordinato e scorrevole. Molti i tombini saltati e diversi i punti in cui l’acqua non è riuscita a defluire a dovere creando autentici “laghi” come nei pressi del ponte fra via Lacquari e via Feudotto, ma anche nelle strade a ridosso della Provincia. Una “storia” che si ripete quasi ad ogni pioggia, con una politica comunale non in grado neanche di indicare – ad oltre tre anni dal nuovo insediamento – in quali tempi la città potrà avere (finalmente) tutte le strade asfaltate per come avviene in qualunque capoluogo di provincia d’Italia dove l’ordinaria manutenzione continua a restare ordinaria e non – come alle nostre latitudini – straordinaria. Per intanto si fa i conti con le strade allagate ed in molti punti di nuovo rotte e non riparate a dovere dopo i lavori di scavo per il passaggio della fibra ottica.