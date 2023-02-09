A causa del gelo e della neve diversi centri della provincia hanno subito disagi. Ecco quali sono i comuni interessati

Il Vibonese, come il resto della regione, è nella morsa del gelo e della neve. Proprio a causa delle avverse condizioni atmosferiche che stanno interessando il territorio da ieri, l’impianto di Potabilizzazione Alaco è andato in blocco, pertanto la portata idrica in arrivo in quasi venti centri della provincia di Vibo Valentia, ha subito una notevole diminuzione. E’ quanto comunicato da Sorical e diramato dai Comuni interessati dalla problematica: “Sarà cura di questo ufficio ripristinare le portate idriche solitamente addotte non appena il sistema andrà a regime. Pregasi – l’ente si rivolge ai centri coinvolti dal blocco – di ridurre i consumi e ottimizzare i volumi già in vostro possesso”. I paesi serviti dall’acquedotto della Sorical sono: Arena, Brognaturo, Dasà, Fabrizia, Gerocarne, Ionadi, Pizzo, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Sorianello, Soriano, Stefanaconi, Vazzano, Vibo Valentia.

