I sindaci di Serra, Mongiana e Nardodipace chiudono le scuole a causa del maltempo

Visto il messaggio di allerta diramato dall’Arpacal, che prevede un livello di allerta di tipo arancione per diversi territori comunali, tra i quali Serra San Bruno, Mongiana e Nardodipace e, considerati eventuali scenari di rischio per nevicate anche abbondanti in zone montane, i sindaci Alfredo Barillari, Francesco Angilletta e antonio Demasi hanno predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, in via precauzionale. Il provvedimento non esclude una probabile proroga nelle giornate seguenti che comunque sarà tempestivamente comunicata.

