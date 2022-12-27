Un successo senza precedenti anche il presepe vivente nella frazione Comerconi con turisti giunti pure dal Reggino e dal Cosentino. Problemi invece sulle strade da rifare e che conducono nei due centri

Boom di presenze a Nicotera nelle giornate di Natale e Santo Stefano. La cittadina non resta a guardare rispetto a Tropea, ma anzi registra un afflusso di visitatori per nulla inferiore. Almeno ventimila persone – secondo una stima approssimativa – si sono riversate fra vigilia e giorno di Natale e nella giornata di ieri (Santo Stefano) fra le vie di Nicotera, tutti attratti dalle luminarie, dalla via del Vischio e dal caratteristico vicolo degli ombrelli. Tanti i visitatori anche nella frazione di Comerconi per la 24esima edizione del presepe vivente con migliaia di persone presenti e persino un bus arrivato da Siderno e gente giunta dal Cosentino. Un successo, dunque, che dimostra come basta davvero poco per attirare visitatori in diverse località del Vibonese che già di loro offrono panorami mozzafiato che madre natura ha donato. [Continua in basso]

Problemi si sono invece registrati sia a Nicotera che a Tropea sulle principali arterie di ingresso ed uscita dai due paesi, con code di automobili e rallentamenti che hanno quasi paralizzato il traffico in alcune fasce orarie. Non migliore il “biglietto” da visita offerto dalle strade di accesso ai due centri (di competenza della Provincia di Vibo) da anni lasciate in abbandono. La provinciale per Tropea per chi giunge da Ricadi è in alcuni punti (località Torre Marino e oltre) una “mulattiera”, mentre non migliore la strada per chi da Vibo arriva a Tropea attraversando Caria e Sant’Angelo di Drapia. Problemi pure lungo la “Strada del Mare” da e per Nicotera, interrotta all’altezza di Coccorino per lavori e con manto stradale da rifare pure per l’altra arteria per chi proviene da Monte Poro.