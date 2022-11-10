Barbieri, del coordinamento cittadino di Azione, contro il sindaco Limardo: «Si certificano così l’arroganza e l’incapacità di questa amministrazione nell’affrontare e risolvere i problemi dei cittadini»

«Il provvedimento emanato dall’Istituto comprensivo statale Garibaldi-Buccarelli con cui si comunica il divieto di utilizzo dei servizi igienici per la mancanza di acqua e la necessità di riparazione/intervento tecnico, crea indignazione ed esasperazione e suona come l’ennesimo dato che attesta e certifica l’arroganza e l’incapacità di questa amministrazione nell’affrontare e risolvere i problemi dei cittadini». Lo scrive Domenico Barbieri, componente del coordinamento cittadino di Azione che punta il dito contro la gestione targata Limardo: «Un intero plesso scolastico privo di servizi igienici funzionali a causa della mancanza di interventi tecnici tempestivi da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale. Non si possono accettare passivamente nel 2022 le condizioni disumane che gli alunni di una scuola pubblica, a gestione comunale, sono obbligati a subire a causa di problematiche che il sindaco non è capace di affrontare in modo serio». [Continua in basso]

Barbieri si chiede: «Non sarebbe stato più opportuno e più ragionevole disporre la chiusura della scuola del plesso scolastico piuttosto che costringere il personale e gli studenti a sottoporsi ad una situazione da terzo mondo? Invitiamo il sindaco, invece di perdersi in continui show sui giornali, ad assumere, se ne è capace, atteggiamenti di maggiore concretezza e di affrontare e risolvere a strettissimo giro tale situazione affinché vengano immediatamente ripristinati i servizi igienici nella scuola in un’ottica di civiltà e rispetto nei confronti di tutti i cittadini».



