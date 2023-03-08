Durante la manifestazione alla quale prenderanno parte i familiari delle vittime del territorio, verrà riprodotto un cortometraggio realizzato dai giovani della parrocchia

In avvicinamento al 21 marzo “Giornata nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie”, sabato 11 marzo il coordinamento provinciale di Libera Vibo si ritroverà con le ragazze e i ragazzi dell’oratorio della Parrocchia di Santa Domenica di Ricadi i quali hanno realizzato un cortometraggio nell’ambito del percorso formativo contro ogni forma di criminalità. Durante l’evento a cui prenderà parte anche l’amministrazione comunale, oltre alla testimonianza di alcuni familiari delle vittime del territorio, interverrà anche il referente di Libera, Giuseppe Borrello. E’ prevista la partecipazione del Vescovo della Diocesi, Mons. Attilio Nostro.

LEGGI ANCHE: Legalità, memoria e impegno: prosegue il progetto di Libera nelle scuole del Vibonese

Giustizia e legalità nelle scuole del Vibonese: il progetto di Libera