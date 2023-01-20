Tutti gli articoli di Società
Dopo le denunce dei cittadini qualcosa si muove sul fronte delle condizioni della strada provinciale numero 28, che attraversa e collega fra loro Comerconi e Preitoni – frazioni del comune di Nicotera. Ad “alzare la voce” era stato in particolare l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Roberto Massara, denunciando il disinteresse della Provincia nei confronti dell’arteria stradale ormai ridotta a colabrodo. «Nonostante diverse sollecitazioni, sono anni che non vediamo un po’ di bitume o un operaio che venga a tagliare l’erba ai bordi», aveva affermato. Detto, fatto. Qualche giorno dopo, infatti, Massara ha ottenuto un incontro nell’ufficio tecnico provinciale. «Finalmente vediamo un po’ di luce – ha riferito a proposito -. Ci hanno assicurato che entro 10 giorni saranno sistemate le voragini che insistono sulla provinciale per garantire a tutti i cittadini una viabilità sicura». Intanto la Provincia ha già proceduto in questi giorni ad un intervento di pulizia, che ha interessato il bordo strada della provinciale.
