«Entro dieci giorni saranno sistemate le buche», afferma l'assessore Massara che aveva sollevato il caso

Dopo le denunce dei cittadini qualcosa si muove sul fronte delle condizioni della strada provinciale numero 28, che attraversa e collega fra loro Comerconi e Preitoni – frazioni del comune di Nicotera. Ad “alzare la voce” era stato in particolare l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Roberto Massara, denunciando il disinteresse della Provincia nei confronti dell’arteria stradale ormai ridotta a colabrodo. «Nonostante diverse sollecitazioni, sono anni che non vediamo un po’ di bitume o un operaio che venga a tagliare l’erba ai bordi», aveva affermato. Detto, fatto. Qualche giorno dopo, infatti, Massara ha ottenuto un incontro nell’ufficio tecnico provinciale. «Finalmente vediamo un po’ di luce – ha riferito a proposito -. Ci hanno assicurato che entro 10 giorni saranno sistemate le voragini che insistono sulla provinciale per garantire a tutti i cittadini una viabilità sicura». Intanto la Provincia ha già proceduto in questi giorni ad un intervento di pulizia, che ha interessato il bordo strada della provinciale.

