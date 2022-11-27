L'associazione "Valentia" guidata da Anthony Lo Bianco ripropone il regalo solidale di Natale soprattutto per i bambini le cui famiglie versano in condizioni economiche poco favorevoli

“Babbo Natale solidale” è un progetto realizzato grazie all’associazione “Valentia” che si sta prodigando in iniziative benefiche attraverso numerose donazioni sul territorio provinciale, regionale e nazionale da numerosi anni. “Anche questo Natale non sarà facile per tante famiglie del nostro territorio – ha spiegato l’associazione – a causa della dura crisi economica, ma ad addolcire le feste ritorna a Vibo Valentia l’iniziativa del giocattolo sospeso. Nei maggiori negozi di giocattoli della città, infatti, sarà possibile depositare pacchetti e regali per le famiglie segnate dalla grave crisi economica di quest’anno che potranno, così, fare felici i propri bimbi”. L’idea già realizzata in passato dall’associazione “Valentia”, nota realtà associativa nata nel 2017 proprio a Vibo Valentia, oggi rappresentativa su scala nazionale, si inserisce nell’ambito delle tante iniziative benefiche messe in atto dalla squadra guidata da Anthony Lo Bianco. A supportare l’associazione ci saranno le attività commerciali di giocattoli Merkatoys, nei pressi della SS 18 Tirrena Inferiore Vibo Valentia, Merkatoys a Vena Di Ionadi e Toy Store, un mondo di giochi, località Moderata Durant. “Chiunque voglia fare il suo regalo sospeso, potrà recarsi presso uno dei punti vendita aderenti al progetto e acquistare un articolo da donare. I negozianti annoteranno la descrizione dell’articolo, l’età di riferimento e nome e cognome del donatore, qualora lo si volesse rendere noto. Il modulo, unitamente al regalo già confezionato, verrà poi donato a chiunque ne richiederà uno e alle famiglie bisognose. L’iniziativa è valida dal 26 novembre al 23 dicembre 2022. “Un piccolo gesto che può rendere più bello un Natale fin troppo difficile del quale nessun bambino dovrebbe avvertirne l’amarezza”, ha concluso il presidente dell’associazione “Valentia”, Anthony Lo Bianco.

