I due seminari, indirizzati ai docenti di sostegno e ai dirigenti d’istituto, si sono tenuti al Liceo “Capialbi” e al Convitto “Filangieri”. Ampia adesione e forte interesse per i temi oggetto dell’appuntamento formativo

La scuola è un mondo in continua evoluzione. Lo sanno bene i docenti, dirigenti e il personale Ata, alle prese con un rapido cambiamento dei tempi che spinge ad una costante formazione. Su tali basi, Vibo Valentia, ha ospitato due partecipati corsi di formazione fortemente voluti dalla sede provinciale Cisl scuola in sinergia con l'associazione nazionale Irfed-Irsef. Il primo incontro, nel dettaglio un seminario di formazione avente come perno centrale il Piano educativo individualizzato, si è tenuto ieri alla Provincia. In particolare è stato indirizzato agli insegnanti di sostegno che gestiscono durante l'orario scolastico il percorso di crescita degli alunni con disabilità.

L’evento, moderato dalla referente inclusione Maria Olga Greco, ha visto l’introduzione e i saluti di Raffaele Vitale, segretario generale Cisl scuola Calabria e Renato Policaro, segretario provinciale Cisl scuola Vibo Valentia. A relazionare, offrendo ampi spunti ai partecipanti al seminario, Caterina Scapin, pedagogista e formatrice nonché docente presso l’Istituto Iprase di Trento. Il confronto, informano i sindacati, ha vantato una elevata partecipazione e suscitato forte interesse da parte degli insegnanti di tutte le scuole del Vibonese. Un tema, quello dell’approccio agli studenti più fragili, sempre più sentito. Il fine, infatti, è quello di creare progetti educativi calibrati e modellati sulle esigenze dei bambini e ragazzi con disabilità certificata.

Pnrr e scuola

Nella giornata odierna, invece, spazio all’argomento Pnrr, scuola e nuclei di valutazione. Anche in quest’ultima circostanza, i promotori hanno registrato ampia partecipazione e apprezzamento. Il corso è stato ospitato presso il Convitto Filangieri di Vibo Valentia e ha coinvolto diversi dirigenti d’istituto. Tra i temi affrontati, i Nuclei di valutazione che si sono occupati, all’ interno di ciascuna scuola, di elaborare il Rapporto di autovalutazione, lo strumento che costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. Dopo i saluti iniziali del rettore del Convitto Filangieri Alberto Capria e di Raffaele Vitale, segretario generale regionale Cisl scuola Calabria, ha introdotto i lavori Giuseppe Cavallo nelle vesti di coordinatore regionale dirigenti scolastici Cisl scuola Calabria. Sono intervenuti Damiano Previtali, dirigente Ufficio VI della Direzione generale degli Ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, Loredana Giannicola dirigente tecnico – Ufficio scolastico regionale per la Calabria e Monica Logozzo dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio VI della Dgosvi – Valutazione del Sistema nazionale di istruzione e formazione. Il bilancio è stato positivo: «Come sempre – rimarcano i sindacati- la Cisl Scuola si dimostra attenta alle esigenze dei lavoratori del comparto, si pone al fianco di tutta la comunità scolastica e lo dimostra anche la qualità del servizio che offre con l’interesse alla formazione dei suoi protagonisti».

