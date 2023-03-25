L'ambasciatore per l'anno europeo a Treviso per l'evento "SiAmo l'Italia", ha incontrato gli amministratori di tutta Italia per parlare di sviluppo

A Treviso per rappresentare la città di Vibo Valentia. È l’esperienza vissuta da Anthony Lo Bianco, il più giovane consigliere comunale ad avere partecipato alla XII Assemblea nazionale Anci Giovani per l’evento “SiAmo l’Italia”. «È stato fantastico avere l’opportunità di incontrare giovani amministratori da tutta Italia, con cui ho avuto modo di confrontarmi e dialogare sui problemi che affliggono le nostre comunità», scrive. Oltre alla carica di consigliere e presidente dell’Associazione Valentia, Lo Bianco ricopre anche la carica di ambasciatore per l’anno europeo dei giovani. «È stato un momento importante anche perché ho avuto la possibilità di incontrare i ministri Andrea Abodi, Alessandra Locatelli, Paolo Zangrillo e Matteo Salvini e vari funzionari di governo, con cui ho discusso della possibilità di sviluppare progetti innovativi per costruire l’Italia del domani. Ma non è stato solo un momento di confronto sui problemi della società – prosegue -, abbiamo anche parlato dei nostri bisogni come giovani amministratori e delle difficoltà che incontriamo quotidianamente». [Continua in basso]

Per il giovane amministratore «rappresentare un comune è un compito difficile e rappresentare i giovani lo è ancora di più». In tale direzione ha chiara la sua idea di sviluppo basata su «città sostenibili, inclusive, moderne e più giuste, dove le eccellenze locali abbiano la possibilità di crescere e generare sviluppo. Vogliamo uno Stato che creda in noi e valorizzi il nostro patrimonio di passione e impegno. Spero – conclude Anthony Lo Bianco – che questa esperienza possa essere di ispirazione per tanti giovani, a impegnarsi nella politica e nel miglioramento delle comunità».

LEGGI ANCHE: Signoretta nuovo presidente del Sbv, Lo Bianco: «Simbolo di speranza per il futuro»

L’associazione “Valentia” crea una piattaforma per segnalare le criticità di Vibo

Vibo, Anthony Lo Bianco selezionato tra i 25 mentor changemakers italiani