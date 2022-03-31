La raccolta non è riservata solo alle toghe ma anche ai non iscritti. «Un gesto concreto di solidarietà che risponde alla sensibilità della classe forense vibonese»

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia ha lanciato un’importante e solidale iniziativa a favore della popolazione ucraina devastata dalla guerra, aprendo un conto corrente dedicato alla racconta di fondi. L’iniziativa è stata comunicata dalla segreteria del Consiglio dell’Ordine a tutti gli iscritti che potranno dare il loro contributo servendosi del conto corrente. La raccolta fondi non è strettamente riservata ai soli avvocati, anche i non iscritti infatti potranno servirsi del conto corrente messo a disposizione dal Coa di Vibo Valentia per donare alle popolazioni ucraine. I fondi raccolti verranno devoluti servendosi di canali accreditati.

Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, Francesco De Luca, ha ribadito quanto sia importante, in questo momento, intervenire con gesti di aiuto concreto a favore degli ucraini, vittime di un’ assurda e crudele guerra che ha devastato il loro paese privandoli di tutto. Il presidente, inoltre, si è detto sicuro che gli avvocati vibonesi risponderanno con grande generosità all’iniziativa fortemente voluta dal Coa di Vibo Valentia. Un gesto di solidarietà che risponde alla sensibilità della classe forense vibonese sempre molto attenta ai temi sociali e umani.

