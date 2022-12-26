Gli uffici sono comunque stati trasferiti a palazzo Luigi Razza. Nei giorni scorsi il Comune ha diffidato la società dopo aver rilevato errori di calcolo degli importi dei tributi

Prima fino al 19 dicembre, poi fino al 29. Non bastavano le difficoltà di accesso, soprattutto per le persone disabili, agli uffici e la diffida del Comune per i “calcoli errati” del conteggio degli importi da pagare. Per i cittadini vibonesi, infatti, da 13 giorni c’è un altro disagio che interessa la Soget e poco importa che viene in parte ovviato dalla possibilità di pagare le quote al Comune: la sede della società, incaricata dal Comune per la gestione del servizio di riscossione dei tributi, sita in via Caterina Gagliardi, nel centro storico del capoluogo, è infatti off limits dal 14 dicembre scorso per lavori – di non si sa quale natura – dei locali come, peraltro, si legge chiaramente dalla comunicazione riportata su un foglio e affissa al portone d’ingresso che recava prima con la data di riapertura fissata, come detto, al 19 dicembre, e ora a giovedì prossimo a causa del prolungarsi degli interventi, complici anche le festività natalizie. [Continua in basso]

Il servizio non è stato interrotto poiché gli uffici sono stati spostati presso la sede municipale, tuttavia il malcontento dei cittadini non si è fatto attendere, sia perché gli utenti si sono visti costretti a spostarsi presso palazzo Luigi Razza, sia per via degli importi da pagare per i vari tributi comunali che non risulterebbero corretti, tanto da indurre l’amministrazione guidata da Maria Limardo a farsi sentire inviando una diffida alla società a provvedere a rifare i calcoli. Nello specifico, per come ha spiegato a suo tempo il sindaco, l’ufficio Tributi e Servizi finanziari ha constatato “come in molti casi siano state recapitate agli utenti le fatture per il pagamento del saldo Tari 2022 senza che venisse applicato lo scomputo dell’eventuale acconto già versato”.

Altre contestazioni erano inoltre state mosse in ordine ad alcune problematiche emerse già dai primi mesi di attività della Soget: dalla logistica riguardante la sede, con la necessità di apportare correttivi immediati, alla mancata apertura di una postazione a Vibo Marina. Il Comune di Vibo Valentia, lo ricordiamo, ha esternalizzato il servizio di riscossione dei tributi allo scopo di “una migliore e più puntuale attività di gestione”, ma fino ad ora questa scelta ha creato disagi e malcontento.

