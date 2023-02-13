Il finanziamento rientra nel "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" del Governo

Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza attingerà anche il Comune di Zungri per la realizzazione di una nuova struttura da destinare per l’asilo nido. Con il “Pnrr Futura – La scuola per l’Italia di domani”, che prevede tutta una serie di investimenti inerenti il settore dell’educazione e della pubblica istruzione, si dà così il via allo stanziamento di circa 1,2 milioni di euro per avviare tutto l’iter burocratico e poi di costruzione della nuova scuola. [Continua in basso]

Un finanziamento particolarmente atteso a Zungri, che va ad incidere sull’accorciamento del gap sulla qualità dell’edilizia scolastica tra Nord e Sud. Il “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia” del Pnrr prevede infatti la destinazione di risorse, pari a 2,4 milioni di euro, per interventi di edilizia scolastica finalizzati all’incremento dei posti disponibili nella fascia 0-2 anni pari a 600 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica finalizzati all’incremento dei posti disponibili nella fascia 3-5 anni. Ora, quale step successivo che ufficializza il percorso di costruzione della nuova struttura, si procederà all’indizione della gara d’appalto per i servizi tecnici.

