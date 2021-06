Volley, la Tonno Callipo conquista il titolo regionale Under 19

Seconda affermazione stagionale per il settore giovanile giallorosso, che aveva già trionfato nella categoria Under 17

La Tonno Callipo concede il bis e dopo aver vinto il titolo regionale Under 17, si ripete nella categoria Under 19. Si conferma “regina” in ambito giovanile la formazione del presidente Pippo Callipo, che accede così alle Finali interregionali del prossimo fine settimana contro le Rappresentative di Sicilia e Puglia.

La squadra di coach Agricola ha vinto entrambe le gare disputate sul campo del PalaValentia (senza la presenza di pubblico) per 3-0. Quella di apertura contro la Pallavolo Franco Tigano Palmi con parziali 25-16, 25-7, 25-11; e poi gara-3 contro La Boschiva V. San Giovanni in Fiore con parziali 25-11, 25-19, 25-8. [Continua in basso]

Il match tra San Giovanni in Fiore-Palmi (gara-2) è stato ad appannaggio dei palmesi, impostisi al tie break con parziali 21-25, 25-22, 25-18, 23-25, 3-15. Dunque in classifica Tonno Callipo 6 punti, Palmi 2, San Giovanni in Fiore 1. Esultanza a fine gara dei tonnetti giallorossi del duo Agricola-Amerato ed ora riflettori puntati al 26-27 giugno con la Fase Interregionale. Sicuramente un altro bel traguardo per il club del presidente Pippo Callipo.