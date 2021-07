Tennis: al torneo Tpra Challenge nuove vittorie per Caccamo e Silvestri

Mancano due tappe al termine del torneo Gazzetta Tpra Challenge del circuito Fitpra. Stavolta tennis protagonista nel circolo di Filadelfia, che ha organizzato l’evento, dove a confrontarsi sono stati atleti vibonesi, con qualche “ospite” da fuori provincia. Nel mirino c’è la qualificazione alle finali di Roma e in tal caso saranno decisive le ultime due tappe che si svolgeranno a Maierato nel mese di agosto e in quello di settembre. [Continua in basso]

Intanto da Filadelfia arrivano le vittorie di Luigi Caccamo e di Tiziana Silvestri nelle gare individuali. Il primo si è imposto nella categoria All star maschile contro Antonio Caroleo con il risultato di 3-6, 6-2, 10-7. Per Tiziana Silvestri ecco una nuova affermazione nella categoria All star femminile, dove ha avuto la meglio su Stefania Scarfone per 6-1, 6-0. Quindi si sono disputate le partite di doppio. In quello maschile ecco il successo di Luigi Caccamo e Lorenzo Trovato, che si sono imposti per 2-6, 6-3, 10-6 su Massimiliano Anello e di Carmelo Giampà. Per Luigi Caccamo, dunque, la tappa di Filadelfia si è conclusa con una doppia affermazione. Nel doppio misto, invece, Clara Solla e Massimiliano Anello hanno battuto per 6-4, 6-2 Tiziana Silvestri e Fabio Santagata.