A Sant’Onofrio festa dello sport nel segno della legalità -VIDEO

Una festa dello sport. E, quindi, una festa di comunità. A Sant’Onofrio, centro alle porte di Vibo Valentia, la scommessa di istituzioni e associazioni locali punta alla valorizzazione del binomio inscindibile legalità e impegno sociale. E così, per dare un senso alla strada che si intende percorrere, sono stati presentati i nuovi locali del campo sportivo. Per l’occasione è stato messo a dimora un albero d’ulivo all’ingresso dello stadio cittadino. Una domenica di festa, caratterizzata da vari momenti protrattisi per tutta la giornata e condivisi da Comune, Asd Sant’Onofrio, Associazione Valentia, Coni e Cip.

«Parte dalla salute e legalità ma soprattutto presentiamo una serie di attività che siamo riusciti a concretizzare», ha commentato Francesco Ciancio, presidente Asd Sant’Onofrio. Fondamentale per il raggiungimento del risultato l’impegno dell’amministrazione comunale. Soddisfatto il sindaco Onofrio Maragò: «Giornata bellissima, portata avanti dall’asd Sant’’Onofrio con una finalità sociale importantissima al pari degli investimenti che stiano convogliando in questa struttura. A questa iniziativa ne seguiranno sicuramente tante altre».