A Zambrone la II edizione della rassegna di legalità – Video

L’amministrazione comunale di Zambrone guidata dal sindaco Corrado L’Andolina per il secondo anno consecutivo ha chiamato a raccolta studenti e autorità istituzionali e militari per una due giorni all’insegna della legalità.

Ad aprire i lavori il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Don F. Mottola” di Tropea Francesco Fiumara: «Siamo qui – ha detto – per presentare le tre L della felicità: legge, lavoro e lettura. Attraverso questo percorso il cittadino ha la possibilità di autodeterminarsi e questo è quello che vogliamo trasmettere ai nostri alunni». All’incontro anche il prefetto di Vibo Paolo Giovanni Grieco che ha sottolineato l’importanza di questi incontri. «Attraverso i giovani riusciamo a far passare i messaggi di legalità anche agli adulti». Sul tema si è soffermato anche il procuratore di Vibo Camillo Falvo: «Noi non ci tiriamo mai indietro quando dobbiamo incontrare i giovani per ascoltarli e per dire loro quello che è il senso vero della legalità». Il primo cittadino di Zambrone e presidente della Provincia di Vibo ha spiegato l’obiettivo della manifestazione nata con l’intento di promuovere la giustizia, «che significa operare nella direzione della legalità e del rispetto della legge. Un percorso – ha proseguito L’Andolina – che è indissolubilmente intrecciato con altri due elementi: l’etica del lavoro e il valore della cultura. Su queste tre basi (legalità, lavoro e lettura), si può costruire una società migliore, moderna e libera da vecchi e nuovi limiti che hanno condizionato lo sviluppo di questo territorio». Al termine del dibattito l’inaugurazione della scultura dedicata a Donna Brettia, installata all’interno del museo a cielo aperto “Calabria al femminile” situato nella piazza VIII marzo di Zambrone e realizzata dal maestro Antonio La Gamba.

