Il Prefetto di Vibo vieta la vendita dei tagliandi per l’incontro Messina-Palermo

All’incontro di calcio che sarà disputato domani 4 settembre non saranno ammessi i tifosi palermitani dopo che il Comitato ha valutato il profilo di rischio

Il Prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli, su richiesta del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha valutato il profilo di rischio dell’incontro di calcio dell’anticipo di campionato di serie C “Messina – Palermo” previsto per domani 4 settembre allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, ha adottato la misura del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Vibo Valentia.