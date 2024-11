Pallavolo, la Tonno Callipo maschile ospita Palermo. Coach Piccioni avverte: «Non possiamo sottovalutarli» – VIDEO

Una vittoria e una sconfitta per la formazione giallorossa in questo avvio di campionato. Sabato il PalaValentia apre le sue porte ai siciliani ancora a quota 0 punti in classifica»

Una sconfitta, all’esordio in casa del Letojanni e una vittoria tra le mura amiche del PalaValentia contro l’Aquila Bronte, squadra tra le favorite per la vittoria finale nel girone H del campionato di Serie B. È questo il bottino della Tonno Callipo Volley guidata da coach Francesco Piccioni dopo i primi due turni. «Tenevamo tantissimo alla gara d’esordio, però purtroppo ormai appartiene al passato – commenta il tecnico giallorosso -. Quella gara ci ha dato però un grande spirito di rivalsa che si è visto tutto nella gara contro l’Aquila Bronte».

Una vittoria, quella della scorsa settimana, condita da una prestazione convincente che ha fissato il risultato finale sul 3 a 0. «Devo dire che è stata veramente una gara giocata ad altissimi livelli da parte nostra, complice magari anche una serata non eccezionale da parte loro. Però credo che il merito maggiore sia stato dato dall’intensità che abbiamo messo noi, dalla pressione che abbiamo messo al servizio. Nonostante l’ottima prestazione non dobbiamo però fare dei voli pindarici: dobbiamo essere consapevoli della nostra forza ma tornare in palestra umili e lavorare sodo perché ogni weekend sarà una battaglia».

Tra i singoli, in questo avvio di campionato, spicca il nuovo opposto Pietro Mariano con ben 45 punti nelle prime due gare. «Pietro è il nostro terminale offensivo principale – sottolinea coach Piccioni -. Ho avuto modo di parlare anche con lui, credo che possa fare ancora meglio. È sicuramente un punto di riferimento importante per il nostro alzatore, però io più che il singolo elogerei la prestazione di squadra perché anche nel momento di difficoltà del terzo set, quando eravamo sotto 17-19 siamo andati di vantaggio, abbiamo annullato due set point ed è stata tutta la squadra che ci ha creduto e non ha mollato fino all’ultimo».

Testa adesso al match casalingo di sabato alle ore 18.00 contro Palermo, che arriva a Vibo Valentia con 0 punti in classifica. «Palermo ha un buon organico, ha avuto un inizio difficile con due sconfitte rotonde però questo non deve assolutamente farci abbassare la guardia, anzi, dobbiamo stare all’erta perché sicuramente verranno qui a cercare di portare a casa dei punti. È una squadra con delle buone individualità, tra tutti Gruessner che è l’opposto, capace di fare grandi prestazioni. Quindi – conclude – non possiamo sottovalutarli e anzi bisogna cercare di aggredirli sin dalla prima palla per fare in modo di incrementare il bottino in classifica».