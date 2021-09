Tonno Callipo Volley, l’8 ottobre la presentazione della squadra 2021/2022

Venerdì 8 ottobre, alle ore 19, nell’auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia, la Tonno Callipo Volley presenta la squadra che affronterà la stagione 2021/22. Stagione che si prospetta ricca di novità e pronta a stupire ed emozionare la sua affezionata tifoseria. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e in collaborazione con l’associazione Valentia. La conduzione è affidata alla giornalista di SkySport, Federica Lodi. [Continua in basso]

I giocatori e lo staff avranno l’occasione di condividere con i fan giallorossi questo momento di festa che assume ancora più significato dopo le ristrettezze e la lontananza forzata a cui i tifosi sono stati costretti lo scorso anno a causa della pandemia. L’avvio di una nuova era all’insegna della ripartenza e del ritrovarsi sarà l’occasione per incontrare nuovamente sugli spalti amici e supporters di sempre e accogliere nuovi consensi e favori tra coloro, soprattutto giovani e giovanissimi, che si stanno affacciando al mondo dello sport, oltre che il momento per rivolgere alla squadra un messaggio beneaugurante per tutte le competizioni che disputerà nel suo 15esimo Campionato di SuperLega. L’evento di venerdì 8 ottobre si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19 e prevede l’ingresso esclusivamente su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario scrivere all’indirizzo email pallavolo@callipogroup.com. Il check-in avrà inizio dalle ore 18,15 all’ingresso principale.