Il vibonese Francesco Staglianò alle finali nazionali junior di boxe – Video

Francesco Staglianò è una promessa della boxe. Ha 16 anni e frequenta il liceo scientifico a Vibo Valentia. Ha iniziato ad allenarsi da appena un anno ed è già medaglia di bronzo ai campionati italiani. Merito della sua grinta, della sua forza e della sua tenacia. Merito anche del tecnico della federazione pugilistica italiana Aldo Facciolo del Team Shanti 1985 Vibo Valentia.

C’era anche lui ad incitare il suo allievo ai campionati italiani junior di boxe, che si sono svolti qualche settimana fa al Palasport Montesilvano, in provincia di Pescara. In quella competizione Francesco Staglianò categoria 80+ ha avuto la meglio sul suo avversario. Una vittoria che gli è valsa le finali dei campionati italiani che si svolgeranno a Mondovì dal 22 al 24 ottobre. Indossare i guantoni era il suo sogno sin da bambino, da quando ammirava in Tv il suo idolo Mike Tyson. «A lui mi ispiro», dice con fierezza. Lo incontriamo nella sua palestra che frequenta tutti i giorni. Perché all’importante appuntamento Francesco vuole arrivare carico. «Spero di conquistare il titolo nazionale. Salirò sul ring per vincere».