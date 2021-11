La Tonno Callipo contro Milano per ritrovare la strada della vittoria – Video

width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Trentino e Modena si sono rivelati più forti. Questo ha detto il campo per una Tonno Callipo a secco di punti nelle ultime due giornate. Si sapeva, però, che l’ostacolo da superare sarebbe stato complicato e anche sul parquet del Pala Panini non ci sono state soddisfazioni. La classifica dice che la squadra di Baldovin è a quota 3 punti dopo tre giornate e che stasera, nel turno infrasettimanale contro Milano, è doveroso ritrovare la strada della vittoria. Per farlo bisognerà evitare gli errori commessi contro Modena, in particolare nel secondo e nel terzo set, dove i giallorossi sono stati poco precisi e incisivi. Ma partite come queste, soprattutto all’inizio, danno all’allenatore e alla squadra delle utili indicazioni in vista degli impegni futuri. Nel percorso di crescita, la Tonno Callipo deve pertanto migliorare alcuni aspetti di gioco e già stasera alle 20.30 al PalaMaiata contro Milano dovranno arrivare appositi segnali.

La sfida tra giapponesi

A rendere ancora più particolare questa partita è la sfida a distanza fra i giapponesi Nishida e Ishikawa, due fra le stelle della pallavolo nipponica. Fra l’altro in questi giorni gli allenamenti della Tonno Callipo sono stati ripresi dalla tv giapponese Link Japan che ha raccontato l’esperienza vibonese di Nishida.

Gli ex e la formazione

La Tonno Callipo dovrà guardarsi dagli attacchi del francese Chinenyeze, fino a qualche mese addietro a Vibo e resosi protagonista di una positiva avventura in giallorosso. Due, invece, nella squadra vibonese gli ex di Milano: Basic e Rizzo. Coach Baldovin dovrebbe proporre Saitta al palleggio, Nishida opposto, Flavio e Candellaro al centro, Souza e Borges in posto 4. Il libero è Rizzo.