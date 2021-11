Volley, la Tonno Callipo cade al PalaValentia: contro il Catania finisce 1-3

Quinta sconfitta stagionale per la squadra di coach Agricola. Ottimo inizio per i vibonesi sui quali però a partire dal secondo set ha prevalso la maggiore forza ed esperienza degli etnei

Nel quadro della sesta giornata del torneo di Serie B la Tonno Callipo perde (1-3) al PalaValentia contro il Volley Catania, nonostante un ottimo inizio con 25-23 nel primo set. Da lì in poi però si è registrato il calo di Vibo, che specie nel terzo parziale aveva dato l’impressione di poter rimontare dopo il pareggio ed il sorpasso di Catania. A prevalere invece la maggiore forza ed esperienza degli etnei. Poco è servito il 60% di ricezione positiva (contro il 50% etneo), la differenza è stata in attacco con il 48% di Catania contro il 38% di Vibo. [Continua in basso]

Nel primo set dopo un iniziale equilibrio la Callipo è sempre indietro nel punteggio, costretta ad inseguire (7-8, 13-16), con i siciliani che sembrano prendere il largo sotto i colpi di Scarpello (6 punti). I tonnetti giallorossi riescono a tornare in partita e passano a condurre 21-18, sospinti da Mirarchi autore di 6 punti e Da Orto e Belluomo, entrambi realizzano 4 punti. Così il set iniziale si chiude a favore della formazione giallorossa per 25-23.

Nel secondo parziale calo della squadra di coach Agricola che sembra non ritrovarsi più sul rettangolo, Catania ne approfitta infilando vantaggi irrecuperabili per Laurendi e compagni. I punteggi intermedi infatti raccontano (5-8, 9-16, 9-21) del divario tra le due squadre, con Catania che non ha molte difficoltà e con i vari martelli siciliani Ferraccù, Scarpello e Petrolito (anche 4 muri per lui) vince anche il secondo gioco per 25-19. [Continua in basso]

Lunghissimo il terzo set, ben 34 minuti. La Tonno Callipo mostra grinta e carattere e la gara diventa equilibrata. I centrali Mirarchi e Belluomo, alla fine i migliori realizzatori in casa giallorossa rispettivamente con 14 e 12 punti, trovano ottimi primi tempi ed anche due muri ciascuno. Così Vibo sembra poter pareggiare i conti, invece ecco emergere la forza di Catania che prima passa sul 21-19 e poi chiude 25-20, portandosi avanti due set ad uno.

Anche nel quarto gioco la Callipo resta in partita fino al 16-14 per Catania. Da qui in poi gli ospiti accelerano e allungano sul 21-15. I vari Orto (11 punti), Laurendi (ben 4 muri per il palleggiatore giallorosso, domenica scorsa in distinta con la prima squadra della Tonno Callipo), Cortese e Iurlaro fanno la loro parte con 5 punti ciascuno, ma il team siciliano chiude set (25-17) ed incontro, costringendo così la formazione di coach Agricola alla quinta sconfitta stagionale dopo la bella vittoria di sabato scorso a Bronte. [Continua in basso]

Sabato prossimo 27 novembre la Tonno Callipo ritorna in trasferta in Sicilia contro la Papiro Catania.

IL TABELLINO

TONNO CALLIPO-VOLLEY CATANIA 1-3 (25-23, 19-25, 20-25, 17-25)

VIBO: Iurlaro 5, Laurendi 5, Orto 11, Dumitrache 3, Mirarchi 14, Belluomo 12, Cugliari (L 71% pos, 41% pr), Cortese, Vizzari 5, Facciolo. Ne: Elia, Guarascio. All. Agricola

CATANIA: Ferraccù 19, Basilicò 3, Nuncibello (L 67% pos, 39% pr), Mirabella, Verona, Minnelli (L), Speziale 12, Sanfilippo 9, Scarpello 17, Petrolito 13. Ne: Cianci. All. Giuffrida

Arbitri: Donato e Notaro

Note – Vibo: ace 3, bs 5, muri 10, errori 16, ricezione (60% pos, 36% prf), attacco 38%. Catania: ace 5, bs 6, muri 6, errori 13, ricezione (50% pos, 22% prf) attacco 48%. Durata set: 26’, 27’, 34 ’, 24’. Totale 111’