La Tonno Callipo torna in campo: in casa del Piacenza in cerca di riscatto – Video

Reduci da due sconfitte, nell'ultima partita del girone di andata i vibonesi dovranno tentare di muovere la classifica. Non ci sarà l’opposto Nelli, ancora out Nishida

Terzo impegno nel giro di una settimana per la Tonno Callipo. Dopo aver ceduto in casa contro il Modena e dopo aver nettamente perduto in trasferta contro Milano, ecco un altro confronto esterno per la squadra di coach Baldovin. Stasera alle 20.30 i giallorossi giocheranno in casa del Piacenza, per recuperare la partita valevole quale ultima giornata del girone di andata. Saitta e compagni affrontano un avversario che domenica scorsa ha lottato fino al quinto set contro Modena, perdendo al tie break per 13-15. [Continua in basso]

Piacenza occupa attualmente la sesta posizione con 22 punti, 13 in più di una Tonno Callipo che ha assoluto bisogno di muovere la classifica. Servirebbe un colpo alla squadra di Baldovin, ma è opportuno anche giocare con la giusta intensità per rimanere in partita fino al termine di ogni set. Il centrale Candellaro, uno dei cinque ex del match, sottolinea: «Ci aspetta una gara ostica e che ci metterà a confronto con un avversario ben attrezzato. Dovremo essere molto concentrati rispettando chi avremo di fronte ma lottando col coltello tra i denti».

Stasera la Tonno Callipo non potrà utilizzare Nelli (fra gli ex della sfida), il cui tesseramento è stato perfezionato in una data successiva a quella nella quale era prevista inizialmente la disputa della gara. Ancora out Nishida. Fra gli ex, con Piacenza in campo Antonov, Cester e Rossard. Dall’altro lato, come si diceva, Candellaro.

È stata rinviata a data da destinarsi, infine, la partita che la Tonno Callipo avrebbe dovuto giocare domenica contro il Cisterna, a causa della positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra laziale.