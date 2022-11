Volley A/2: sesta vittoria per la Tonno Callipo che rimane prima in classifica

Primo set – Parte bene la Tonno Callipo contro i Lupi S. Croce, privi del loro palleggiatore titolare, Acquarone, sostituito in regia da Giovannetti. Confermato il resto della squadra che aveva giocato a Brescia, con Motzo opposto, Colli e Maiocchi di banda, Vigi Gonzalez e Truocchio al centro e Morgese libero. I padroni di casa rispondevano con Orduna e Buchegger in diagonale, Candellaro e Tondo al centro, Fedrizzi e Terpin come ricettori, con Mimmo Cavaccini libero. Dopo pochi minuti, i toscani già sono costretti ad inseguire (6-9) e questa resterà la chiave di lettura di questo primo parziale, che si chiude con Vibo avanti sul 25-17 in 23 minuti.

Secondo set – Avvio sprint per la Tonno Callipo, che va avanti subito sul 4-0, costringendo il tecnico ospite, Vincenzo Mastrangelo al suo primo time out. La reazione degli ospiti non si fa attendere, ma non riesce ad andare oltre i due punti di svantaggio (9-11). A questo punto Vibo torna ad accelerare (14-10) e poi il set si incanala a favore dei padroni di casa, senza che i Lupi della Kemal Lamipel riescano ad evitare di andare sotto per due set a zero: il parziale termina sul 25-21, in 29 minuti.

Terzo set – Per i tifosi sulle tribune, la gara sembrava incanalata verso un tranquillo tre a zero, ma i Lupi sono pronti a dimostrare di essere ben vivi e pronti a lottare fino alla fine. Dopo un inizio che poteva dare l’illusione di un equilibrio duraturo, ecco il primo strappo: 13-10 per la Kemal e poi 16-12. I terminali d’attacco della squadra ospite crescono in efficacia, con l’opposto brasiliano Motzo che sembra infermabile, sia con attacchi sulle mani del muro sia con pallonetti imprendibili per la difesa della Tonno Callipo. Il distacco appare incolmabile e così è stato: il set termina nelle loro mani, sul punteggio di 25-18, in 27 minuti.

Quarto set – La Kemal sembra ormai entrata in partita e pronta a giocarsi il quarto parziale con la stessa qualità mostrata nel set precedente. L’inizio è così, ma già dopo pochi minuti Vibo preme sull’acceleratore e si porta sul 9-7. I toscani provano a reagire, ma il solco che divide la due squadre, un punto alla volta, si allargava: 17-13. Ormai la Tonno Callipo riprende il filo del gioco e soprattutto Buchegger (che resta in posto quattro) dà il colpo di grazia alla squadra ospite, costretta ad arrendersi con lo stesso divario del primo parziale: 25-17, in 28 minuti.

Il tabellino – Tonno Callipo Vibo Valentia–Kemas Lamipel Santa Croce 3–1 Parziali: 25–17, 25-21, 18-25, 25-17

T.C. Vibo Valentia: Orduna cap., Buchegger 21, Candellaro 6, Tondo 4, Terpin 9, Fedrizzi 13, Cavaccini (L1, 45% positiva, 25% perfetta); Balestra 1, Tallone 1, Mijailovic 4, Carta n.e., Piazza n.e., Bellia n.e., Belluomo n.e.. Allenatore: Cesar Douglas Silva; Assistent coach: Francesco Racaniello

Santa Croce: Giovannetti 2, Motzo 31, Truocchio 7, Vigil Gonzales 7, Maiocchi 9, Colli cap. 4, Morgese (L1, 48% positiva, 19% perfetta); Compagnoni, Hanzic, Arguelles Sanchez n.e., Favaro n.e., Loreti n.e.. Allenatore: Vincenzo Mastrangelo; Assistent coach: Michele Bulleri

Arbitri. Talento Matteo di Pellezzano (Salerno) e Vecchione Rosario di Salerno

Note – Spettatori: 517 per un incasso di 1.387,50 euro. MVP: Michele Fedrizzi (Vibo Valentia). Vibo Valentia: aces 2, battute sbagliate 12, muri vincenti 10, errori 34; attacco 45%, ricezione 48%–29%, punti realizzati: 59; SANTA CROCE: aces 1, battute sbagliate 16, muri vincenti 7, errori 20; attacco 41%, ricezione 35%–14%, punti realizzati: 60; durata set: 24’, 30’, 27’. 28’. Totale: 109 minuti