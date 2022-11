La Vibonese si salva all’ultimo secondo con un rigore di Balla

Un rigore di Balla in pieno recupero, fortemente contestato dal Lamezia Terme, consente alla Vibonese di evitare la sconfitta e di restare in scia alla squadra gialloblù, per la seconda posizione. Non una grande partita quella del Luigi Razza, fra due squadre che badano a non scoprirsi, con le difese sicuramente più attente e concrete. Il sale all’inizio ed alla fine della ripresa, con tante proteste degli ospiti. [Continua in basso]

In campo

Modica deve ancora rinunciare alla fantasia di Szymanowski e alle geometrie di Anzelmo, entrambi infortunati. Fra i titolari viene riproposto Nallo in difesa. In mediana c’è Bodiang, con Basualdo a dirigere la manovra. Solito tridente in attacco, proprio come dall’altro lato, dove Novelli si affida a Terranova, Ferreira e Addessi, sicuramente gente abituata a vedere la porta. Nonostante la giornata di sole, poca gente allo stadio. Una ventina i sostenitori ospiti.

Partita bloccata

Succede veramente poco nella prima frazione. Una incursione di Addessi al 3’ (tiro in diagonale parato da Mengoni) lascia pensare ad una sfida ricca di emozioni ma non è così. Per assistere ad un’altra azione degna di nota bisogna attendere il minuto 34 quando De Marco innesca Martiniello, il quale tira debolmente fra le braccia del portiere. Null’altro da segnalare. Il Lamezia tenta di velocizzare il gioco e di verticalizzare, ma l’attacco non incide, imbavagliato dalla retroguardia di casa. Vibonese poco pungente in fase di attacco. Da una parte e dall’altra troppi errori in fase di costruzione. Si cerca anche di non scoprirsi, ma il match non decolla.