Volley Tonno Callipo, questa sera la sfida esterna con Bergamo

A presentare il match il martello goriziano Jernej Terpin: «Gli avversari non hanno nulla da perdere e per loro vincere un set contro Vibo è già tanto»

I tre punti conquistati domenica scorsa al “PalaMaiata” nel testacoda contro il Motta di Livenza, hanno di fatto blindato la prima posizione nella graduatoria generale con 25 punti per la Tonno Callipo Vibo Valentia con un turno di anticipo della Regular Season; difatti, con la gara interna ancora da recuperare mercoledì prossimo con la Conad Reggio Emilia sono tre i punti di vantaggio sulla nuova inseguitrice Videx Yuasa Grottazzolina, che al massimo potrebbe arrivare con gli stessi punti dei giallorossi e con lo stesso numero di vittorie ed eventuali sconfitte.

In tal senso, però, l’ago della bilancia sarebbe rappresentato dalla differenza set, con i calabresi attualmente a +14 (28 vinti e 14 persi) e i marchigiani a +7 (28 vinti e 21 persi). Se a tutto questo si aggiunge il persistente equilibrio nella prima parte di stagione, che al momento vede racchiuse ben otto formazioni nello spazio di quattro punti (dai 22 punti di Grottazzolina seconda della classe ai 18 di Ravenna, che occupa il decimo posto), rende abbastanza complicato allo stato attuale qualsiasi tipo di accoppiamento sui quarti di finale della Coppa Italia di categoria, sponsorizzata Del Monte®, e molto incerto e avvincente questo ultimo turno della prima parte di stagione. [Continua in basso]

Nel secondo dei tre anticipi dell’ultimo turno del girone ascendente del torneo di Serie A2, Santiago Orduna e compagni faranno visita questa sera (19.30), sabato 17 dicembre, al “Pala Intred”, agli agguerriti rivali di Bergamo, sponsorizzato Agnelli Tipiesse, designato dagli addetti ai lavori come il team più accreditato a contrastare i vibonesi nell’incandescente bagarre per l’unico posto disponibile alla Superlega 2023–2024.

L’ultimo atto di questa prima parte di stagione metterà di fronte la terza contro la prima della graduatoria generale, separate da soli quattro punti: il coach brasiliano Cesar Douglas dovrebbe proporre il 6+1 visto domenica scorsa contro la compagine biancoverde veneta, con l’eccezione del posto 3, dove potrebbe rientrare Alessandro Tondo al posto del giovane Cosimo Balestra, con l’ex di turno, il laterale goriziano Jerney Terpin tra i più ispirati in questo ultimo scorcio del girone di andata, preferito ancora per la quarta gara consecutiva al serbo Nikola Mijailovic.

La compagine orobica, guidata dal coach anconetano Gianluca Graziosi, reduce da una doppia sconfitta esterna consecutiva con Brescia (3–2) e al “PalaBreBanca” di Cuneo (3–1), proverà prontamente a ripartire per dare seguito alle belle performance fatte registrare nella fase iniziale di stagione, utili a collezionare ben quattro vittorie consecutive contro Cantù e Ravenna in trasferta (doppio 0–3), inframmezzate dalle vittorie interne con Pordenone (3–1) e Porto Viro (3–0). Il primo dei sei stop stagionali è arrivato alla 5a giornata nell’insidiosa trasferta di Castellana Grotte alla frazione decisiva, con il punteggio di 15–13, dopo aver recuperato un doppio svantaggio.

Di contro, il team del presidente Pippo Callipo, cercherà di mandare in scena la sua versione migliore, esprimendo quella pallavolo determinata, divertente, concreta ed efficace, mostrata prima del doppio stop esterno consecutivo (7a e 8a giornata) a Cuneo (3–0) e Porto Viro (3–1), esprimendo una correlazione muro–difesa precisa ed un servizio di altissimo livello: questi sono gli obiettivi della formazione vibonese in vista della trasferta contro la compagine bergamasca.