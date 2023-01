La Vibonese inizia il nuovo anno con una vittoria fra le mura amiche

Comincia bene il nuovo anno per la Vibonese e inizia con una vittoria anche il girone di ritorno, per i rossoblù, nel torneo di Serie D. In casa contro il San Luca, la squadra di Giacomo Modica va sotto nel punteggio, ma la ribalta nella ripresa con un’autorete e con i gol di Scafetta e di Balla, quest’ultimi due ormai delle garanzie in fase realizzativa nel gioco dei rossoblù. Il risultato finale è così di 3-1 per la Vibonese.

Le reti

Passano gli ospiti verso la fine del primo tempo con la punizione di Leveque che non lascia scampo a Rendic. Il goleador dei reggini non ci sarà però nel secondo: è espulso assieme ad Anzelmo per una scaramuccia nel rientro verso gli spogliatoi dopo la fine del primo tempo. Al 6’ nel tentativo di anticipare Boubacar (il nuovo attaccante dei rossoblù ha giocato dall’inizio), Agustin infila la propria porta. Raggiunto il pari, la Vibonese insiste e realizza il bis con Scafetta, il quale dribbla due avversari e batte il portiere del San Luca, che subisce poi la terza rete ad opera di Balla, il quale firma così la rete numero otto in campionato.