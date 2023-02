Serie D, la Vibonese delude in Campania: ko contro l’ultima in classifica

Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, due consecutive. Dopo aver perduto in casa contro la capolista Catania, una Vibonese indecifrabile cede anche al fanalino di coda del torneo. Con lo stesso risultato di 0-2, la formazione di Giacomo Modica si è arresa alla Mariglianese, in una gara nella quale ci si aspettava ben altro risultato. Indubbiamente le assenze hanno avuto un peso specifico non indifferente, perché il tecnico rossoblù ha dovuto rinunciare a Balla, De Marco, Szymanovski, Nallo e Giammarinaro, tanto da dover utilizzare un difensore (Lia) in mediana. Le assenze, tuttavia, non bastano per giustificare una prova da dimenticare ed un ko sicuramente inatteso. Nel primo tempo entrambe le reti della Mariglianese, realizzate da Fiorillo e Cacciottolo. La zona play off rimane ad un solo punto di distanza, ma aumentano le lunghezze dalla seconda posizione, occupata sempre dal Locri, che si ritrova a +9 rispetto alla Vibonese. E sarà proprio la matricola dell’ex Renato Mancini ad affrontare domenica prossima la Vibonese al Luigi Razza.

