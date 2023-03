Basket maschile, i ragazzi dell’under 14 Kairos Vibo espugnano Catanzaro

Larga vittoria per la Kairos M&C Vibo Valentia, che sabato pomeriggio sbanca il PalaGiovino di Catanzaro, grazie ad una prova molto ma molto attenta e precisa in ogni fondamentale. I ragazzi del duo Grasso – Todaro, hanno interpretato nel miglior modo possibile la gara, mettendo sin da subito in seria difficoltà i padroni di casa che hanno potuto davvero poco, davanti alla caparbietà dei vibonesi. La partita non è stata mai in discussione ed ha permesso agli allenatori di mettere in campo tutte le forze a loro disposizione. La risposta ricevuta è stata positiva. «Questo è un ottimo segnale che testimonia la continua crescita del gruppo, che vuole ripercorrere le orme della passata stagione, vissuta da assoluta protagonista», il commento dei tecnici. [Continua in basso]

Il tabellino

Smaff Catanzaro: Mirarchi 10, Passafaro 5, Miriello 2, Bresciua 3, Natangelo 6, Proganò2, Silipo 2, Panella, Grano, Dromi, Febbraro, Pilò.

Kairos M&C Vibo Valentia: De Lorenzo 2, Anello 28, Finocchiaro 4, Vasapollo 2, Piccione T 19, D’Ambrosio 9, Piccione E, Ravese 8, Messina, Barbalaco, Malerba

Arbitri: Alessio Romeo di Catanzaro.

