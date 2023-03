Basket, sconfitta casalinga per gli Under 15 della Kairos Vibo

Sconfitta casalinga per la Kairos M&C Vibo Valentia, superata nettamente dal Catanzaro sul proprio terreno di gioco. Serata storta quella di ieri per gli Under 15 vibonesi, che si sono trovati di fronte una squadra quadrata, ben messa in campo e che era venuta a Vibo Valentia con l’intento di portarsi a casa l’intera posta in palio. I ragazzi catanzaresi non hanno lasciato nulla di intentato ed hanno messo subito sotto la Kairos. Successo più che meritato ed ecco perché Catanzaro è uscito tra gli applausi del pubblico presente. Per i vibonesi la sconfitta brucia, ma deve servire per continuare a crescere e soprattutto per cercare di correggere le pecche e gli errori. Tra le fila vibonesi come al solito da segnalare la prova di Gioffrè: per lui ventuno i punti finali. Per Catanzaro bravissimi Lucia (25) e Zamboni (27). [Continua in basso]

Kairos M&C Vibo Valentia 56 – Reti Immobiliari Catanzaro 91



Kairos M&C Vibo Valentia: Gioffrè 21, Anello 10, Ramondino 4, D’Ambrosio 12, Bruzzese 5, Patanè 2, Tamburro 2, Rondinelli, Lico, Evolo, Topia, Piccione T



Reti Immobiliari Catanzaro: Pecoraro A 6, Pecoraro D 16, Lucia 25, Zamboni 27, Macrì 8, Rotella 5, Perretta 2, Bellocci 2, Panzino, Plastino



Arbitro: Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra.

